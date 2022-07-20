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Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de saat 22.49'da, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Bolu, Sakarya, Zonguldak gibi illerden de hissedildi.

Etiketler düzce deprem
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