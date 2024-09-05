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Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son verilere göre Düzce'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre Düzce'nin Darıyeribakacak ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5,5 kilometre olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Sarsıntı saat 19.47'de kaydedildi.

 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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