Düzce'de sel felaketi: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Düzce'de meydana gelen şiddetli yağış ve sel ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi. Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi de helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'na bilgi verdi. Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Oktay, şöyle konuştu: "İş makinaları bölgeye sevk edilmiştir. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz, hasar tespit çalışmaları yine valiliğimizin öncülüğünde devam etmekte. Gerek mahsur kalmış olan, gerek sonradan kurtarılmış olan, gerek afette zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak üzere çalışmalarımız çok sıkı şekilde sürüyor. Bu vesile ile sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

ŞELALELER OLUŞTU

Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde derelerin taşması ve sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bölgede etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada tüm yetkili ve kurum ekiplerinin harekete geçtiği belirtilirken, "İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

EKİPLER SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bölgede helikopterler dağlık alanlarda mahsur kalan vatandaşların tespit edilmesi için havadan tarama yapıyor. Bölgenin dağlık olması nedeni ile vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunamayacağını değerlendiren ekipler, mahsur kalmış olabilecek olan vatandaşların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede fındık işçilerinin de olabileceği değerlendiriliyor.

SAKARYA’DA HEYELAN TRAFİĞİ KAPATTI

Öte yandan, yoğun sağanak yağışı Sakarya'nın Kocaali ilçesini de vurdu. Etkili olan yağış sonrasında Hendek ve Kocaali ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeni ile trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

16 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.