İzmir'den acı haberler art arda geldi ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
İzmir'den acı haberler art arda geldi ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Kırmızı alarm ! Su seviyesi düştü, iskele karada kaldı
Kırmızı alarm ! Su seviyesi düştü, iskele karada kaldı
AK Parti'den yerel seçim kararı ! Süre uzatıldı
AK Parti'den yerel seçim kararı ! Süre uzatıldı
Fırsatçıların kabusu olacak uygulama: Fotoğrafını çek gönder !
Fırsatçıların kabusu olacak uygulama: Fotoğrafını çek gönder !
Dünya bu Türk vatandaşını konuşuyor !
Dünya bu Türk vatandaşını konuşuyor !
Türk Telekom'dan Adil Kullanım Kotası açıklaması
Türk Telekom'dan Adil Kullanım Kotası açıklaması
CHP'den flaş gelişme ! Öztürk Yılmaz'a bir şok daha !
CHP'den flaş gelişme ! Öztürk Yılmaz'a bir şok daha !
Vay sapık vay! Sevdiği kadının cesedini çalıp, 7 yıl birlikte yaşadı
Vay sapık vay! Sevdiği kadının cesedini çalıp, 7 yıl birlikte yaşadı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Kasım 2018 13:56

Düzenbazlar Çetesi'ne operasyon: 100 araç ele geçirildi

Kocaeli merkezli 20 ilde, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarla değiştirerek satan çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 100 çalıntı araç ele geçirildi.

Düzenbazlar Çetesi'ne operasyon: 100 araç ele geçirildi
A+ A-

Kocaeli merkezli 20 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan 9 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerine 'Düzenbazlar Çetesi' adını veren şüphelilere yönelik operasyonda yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan çeteyi belirledi. Kenilerine 'Düzenbazlar Çetesi' adını veren şüphelilerin yakalanması için 6 ay süren takibin ardından 'Pert Oto' operasyonu düzenlendi. Kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekildi. Otopark araçlarla doldu.



Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şasi numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.

1'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y. ile A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırlanan dosyalar el arabası ve karton kutuların içinde araca taşındı.



DHA

düzenbazlar çetesi , kocaeli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM