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  3. 16 Mart 2018 21:46

E-5'te trafiği kilitleyen yangın !

E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

E-5'te trafiği kilitleyen yangın !
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E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir otomobilalev alev yanmaya başladı. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında E-5 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobilhenüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle E-5 otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçta oluşabilecek patlama riski nedeniyle kısa bir süre metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı. Yangın mahalline gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleriyle yanan aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapatarak diğer şeritlerden akışı sağladı.

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