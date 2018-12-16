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  3. 16 Aralık 2018 14:12

E-5'te trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün araç hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

E-5'te trafik kazası: Yaralılar var
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İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu (E-5) Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

trafik kazası , yaralı , direk
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