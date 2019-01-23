E-5'te vinç devrildi

İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir vinç, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın yanına devrildi.

Vinç sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.