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e-Devlet çöktü mü ? Erişim problemi yaşanıyor

e-Devlet çöktü mü ? Erişim problemi yaşanıyor
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Tüm resmi işlemlerin yapıldığı ve yoğun olarak ziyaret edilen e-Devlet uygulamasında giriş sorunu yaşanıyor.

E-Devlet kullanıcısı milyonlar bu sabah sisteme giriş yapamadı. Milyonlarca kişi işlemlerini gerçekleştirmek için uygulamaya giriş yapmak istediklerinde problemle karşılaşıyor. Kullanıcılar TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında bu ekranla karşılaşıyor.

Etiketler edevlet e-devlet e devlet erişim problemi erişim
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