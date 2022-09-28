E-Ticarete Başlamak İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İnternet üzerinden yapılabilen işlemlerin çoğalmasına paralel olarak e-ticarete olan ilgi de artış göstermiştir

Bununla birlikte işletmeler de ürünlerini fiziki mağazalarının yanında dijital ortamlarda satmaya başladı. Bu şartlar altında e-ticaret, her seviyedeki girişimi için ideal bir il modeli olduğu söylenebilir. Siz de geniş bir kitleye ulaşmak ve yurt dışına açılmak gibi fırsatlar elde etmek istiyorsanız sürece e-ticarete başlamak için atmanız gereken adımları öğrenerek başlayabilirsiniz.

E-Ticarete Başlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşletmelere pek çok pazar avantajı sunan e-ticaret, kendi içerisinde birtakım zorlukları da barındırır. Her gün yeni markaların bu sektördeki yarışa dâhil olduğu hesaba katıldığında ilk aşamadan itibaren atılan adımlarda özenli davranmanın gerekliliği ortaya çıkar. E-ticarete başlamak için gerekenler arasında şunlar yer alır:

Ürün Belirleme: Ürün seçimini sık tercih edilen ürünler arasından ya da niş bir alana yönelerek gerçekleştirebilirsiniz.

Hedef Kitle Analizi: Ürünlerinizi pazarlamak istediğiniz kitleyi belirlemeniz yararınıza olur. Bunun için sektördeki rakiplerinizin müşterilerini inceleyebilirsiniz.

Marka Stratejisi Oluşturma: Marka stratejinizi hedef kitlenizin beklentilerine ya da işletmenizin temellerine uygun olarak belirleyebilirsiniz.

Satış Yapılacak Mecrayı Seçme: E-ticaret başlangıç aşamasında çok sayıda kullanıcının yer aldığı online pazar yerlerini tercih edebilir ya da kendi web sitenizi kurabilirsiniz.

Yurt dışında ve Türkiye’de e-ticaret yapmak isteyenlere yönelik pek çok online platform bulunur. Ancak mal ve hizmetlerinizi kendi e-ticaret siteniz aracılığıyla da rahatlıkla satışa çıkarabilirsiniz. Bunun için satış hacminize ve ürünlerinize uygun site altyapısını belirlemeniz gerekir. Profesyonel site tasarımı ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) gibi çalışmalarla e-ticarette hayalini kurduğunuz başarıya ulaşabilirsiniz.

İnternetten Satış Yapmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

E-ticaret yapmak istiyorum diyenlerin öncelikle birtakım şartları yerine getirmesi gerekir. Tıpkı geleneksel ticaret yöntemlerinde olduğu gibi Türkiye’de e-ticaret yapmak için de tamamlanması gereken bazı yasal prosedürler bulunur. Vergi levhası almak için şirket kurmak ve satışın yapılacağı online mecraya karar vermek bu prosedürlerden bazılarıdır. E-ticaret şartları arasında sanal POS başvurusu gibi farklı işlemler de bulunur. Satışlarını kendi e-ticaret sitesi üzerinden yapmak isteyenler hazır altyapı paketleriyle bu süreçlerle uğraşma külfetinden kurtulur.

E-Ticaret Yapmanın Maliyeti Ne Kadardır?

E-ticaret yapmanın maliyeti, iş hacminize ve faaliyetlerinizi hangi ölçekte yürütmek istediğinize göre değişiklik gösterir. Bu alandaki maliyetlerinizin büyük bir bölümünü şirket kurma masrafları oluşturur. Vergi levhası almak için şirket kurduktan sonra başta sitenizi açmak olmak üzere farklı alanlarda için de değişen miktarlarda harcama yapmanız gerekir. Ancak e-ticaretin geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen ticaret işlemlerine kıyasla çok daha az maliyet getirdiği rahatlıkla söylenebilir.

E-Ticaretin Size Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

E-ticarete başlamak istiyorum diyenler, büyük markaların yarıştığı bir pazara dâhil olma şansı bulur. Ayrıca işletmeler, istikrarlı bir çalışma yürüttüğü takdirde e-ticaret rekabetinde yüksek kâr ve prestij gibi avantajlar elde edebilir. İnternetten satış yapmayı hedefleyen markaları bekleyen diğer fırsatlar ise şöyledir:

Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma

7/24 açık bir mağazaya sahip olma

Stoklarınızı hızlıca eritme

Marka bilinirliğini artırma

Müşterilerle birebir iletişim kurma

E-ticarete başlamak, markaların yurt dışı pazarlarına açılmasını da sağlar. Bu pazarlarda daha fazla müşteriye ulaşabilir ve markanızın ismini uluslararası alana taşıyabilirsiniz. Ayrıca yurt dışına yaptığınız satışlardan döviz geliri de elde edebilirsiniz.

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