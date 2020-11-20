E Yaşam Rehberi: Pandemi'de e-Devlet Hizmetlerine Giriş Arttı

Eskiden internet üzerinden bir işlem yapmaya güvenemeyen orta yaş ve üzeri kişiler bile artık evden çıkmadan her işlemini internet üzerinden yapmanın yollarını arıyor. Kalabalık devlet dairelerinden, banka ve kamu alanlarından çekinen yurttaşlar her işini internet üstünden halletmenin rahatlığını keşfetmiş durumda.

e-Devlet üzerinden artık tüm online süreçlere dahil olabileceğiniz gibi evden çıkmadan ve hiçbir risk almadan da kolaylıkla tüm randevu süreçlerinizi tamamlamanız mümkündür. Başvurular yapabilir, sorgulamalar gerçekleştirebilir ve sonuçlarına da bakabilirsiniz. Pandemi döneminin devam ettiği günlerde zahmetsiz hizmet almak isteyenler için en iyisi olan Online İşlemler özellikle güvenilir yapısı ile görülmeye değerdir. Hemen siz de denemeye başlayabilirsiniz, kolay ve anlaşılır olan online sistemleri ilk defa kullanacaklar içinde ayrıntılı bir şekilde görsel ve yazılı anlatım içeriyor, gerekli olan tüm sayfalara göz atarak incelemeye başlayabilirsiniz. Var olan tüm hizmet ağlarını tek bir platform olarak bir araya getiren e-yasamrehberi.com sizlerin de hayatınızı kolaylaştırmaya talip.

Online İşlemler ile Hayatınızı Kolaylaştırın

Pandemi etkisiyle gideren artan kısıtlamalar can sıkmaya devam ederken yapılması gereken birçok işlemi çok daha kolay hale getiren E Yaşam Rehberi, internet üzerinden gerçekleştirebilecek bütün işlemleri bir araya toplamış. Hiçbir zahmete girmeden ve evden çıkmadan çeşitli işlemlerinizi tek bir tıkla mümkün hale getirebilirsiniz. Çeşitli bağlantılar üzerinden oluşturulan kaliteli sistem üzerinden güvenli bir şekilde girişler yaparak başvurularınızı tamamlayabilir, randevu sistemlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca askerlikten vergi ödemelerine, ceza ve harç sorgulamalarından e devlet kapısı işlemlerine kadar her şey tek bir sitede sizleri bekliyor. Peki, evinizden internet bağlantısıyla bu işlemleri nasıl ve ne şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sizler için bu soruların yanıtlarını derledik.

E Devlet Kapısı Giriş ve Şifre Alma

Artık günümüzde hemen her işlemin yapıldığı ve son derece pratik gerçekleştirildiği e Devlet Hizmetleri için e yaşam rehberini kullanabilir, anında şifre alma yöntemlerine göz atabilirsiniz. PTT şubelerinden elde edeceğiniz şifre ve sahip olduğunuz kimlik numarasıyla sorgulamaya link bağlantısıyla geçebilirsiniz. Sonrasında adres değişikliği bildirimlerinde bulunabilir, tapu bilgisi sorgulama, okul tanıma belgesi ve diğer hizmet alımlarını sorunsuz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunların haricinde var olan e-Devlet Kapısı genel uygulamalar kısmında bulunan elektronik imza nasıl alınır, mobil imza nasıl alınır sayfalarından da detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

E Yaşam Rehberi Üzerinden Sağlık İşlemleri Yaptır

Var olabilecek acil ya da ihtiyaç durumlarına göre tüm sağlık uygulamalarına tek bir adresten ulaşmak için E Yaşam Rehberi ideal hizmet alanına sahip olmaya devam ediyor. Siteden bütün sağlık sistemlerine ulaşabilir, hastane randevuları için üyelik kaydı açabilir, işlemlere özel muayene ve ilaç katılım paylarını sorgulayabilirsiniz. İlaçların rapor bilgisine ulaşma ve kullanım sürelerini öğrenme adına da sitenin yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. Geniş çerçeveli hizmet ağı oluşturma ve insanları ihtiyaç duyduğu sitelerle buluşturma hedefiyle yola çıkan site üzerinden SGK işlemleri ve sorgulamaları kolayca ulaşabilir, hemen sgk gözlük hakkı sorgulama ve diş protezi hakkı sorgulama süreçlerine de yine sağlık uygulamaları üzerinden erişebilirsiniz. Genel Sağlık Sigortası sahip olup olmadığınızı öğrenebilir, HES kodu nasıl alınır ve nasıl kullanılır sorularına da yanıt bulabilirsiniz.

Askerlik İşlemleriyle İlgili Her Şey E Yaşam Rehberi Platformunda

Çeşitli E Devlet Hizmetleri için tek bir site kullanmak isteyenler için tasarlanmış ve pratik kullanım sunan eyaşamrehberi üzerinden askerlik işlemleriniz hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Mevcut özel durumlardan ötürü işlemler randevulu şekilde devam ederken ilgili askerlik şubesinden randevu taleplerinizi hemen oluşturabilirsiniz, Türkiye geneli Askerlik Şubelerinin İletişim Bilgilerini ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Askerlik durum belgesi almak için süreçleri de başlatabilirsiniz. Ayrıca askerlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edileceğiniz askeri birliğin öğrenilmesi, buna dair çeşitli detayları, askerlik ile kafanıza takılanları e-yasamrehberi.com sitesinden edineceğiniz bilgiler sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Vergi ve Ceza Sorgulama- Ödeme İşlemleri

Çeşitli online işlemler ağını ve faydalı linkleri bir araya toplayan site üzerinden yapılan yönlendirmeler ile kolayca vergi ve ceza sorgulamalarını da yapabilirsiniz. Başta interaktif vergi dairesi bağlantısı bulunurken kişi bilgileriyle vergi borcunuzu hemen sorgulayabilirsiniz. Araçlara ilişkin olarak plaka üzerinden trafik cezalarına bakabilir, MTV sorgusu yaparak ödemelerinizi hemen öğrenebilirsiniz. Ayrıca geçmiş dönemlere ait borç bilgilerini görebilir, araçların hangi durumlara sahip olduğunu da anlayabilirsiniz. Otopark sorgulama da dahil olmak üzere araç plakasına yazılan otopark cezasına kadar bilgileri öğrenme adına işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı linkiyle yine GİB sorgulama yapabilir, internet vergi dairesi girişiyle otomatik olarak borçlarınızı listeleyebilirsiniz. Vergi borçlarının sorgulanması adına E Devlet şifresi ile girişler söz konusu olurken hiçbir tereddüt etmeden site üzerinden tüm bilgilendirici bölümlere yönlendirilebilirsiniz. Ayrıca yine e-haciz sorgulama işlemlerine E Yaşam Rehberi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Seyahat Uygulamaları Hizmetleri

Kaliteden ödün vermemek için tüm bağlantıları bizzat "gov.tr" uzantılı devlet sitelerine link vererek güvenlikli yönlendirme gerçekleştiren e-yasamrehberi.com pasaport ve seyahat izin belgeleri noktasında da istenileni sunmakta. Hemen pasaport işlemlerine dair bilgilendirici yazıları okuyabilir, Türkiye'nin yurt dışı büyükelçilikleri ve bütün ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklarının iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz. Buna ilave olarak da seyahat izin belgesi nedir, nasıl alınır ve süreçler nasıl ilerler sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Büyükelçilik bilgilendirici yazıları ve son dakika haberleriyle yeni çalışmalardan da haberdar olabilirsiniz. Yapılacak online randevu özelliğiyle e pasaport randevu alımlarını başlatabilirsiniz.

E Yaşam Rehberi Adalet Uygulamaları Yönlendirmesi

Söz konusu tüm mahkemelere ilişkin dava dosyalarının sorgulanmasını yapabilir, e- Devlet işlemlerinden olan adli sicil kaydı sorgulamasını da başlatabilirsiniz. Araç haciz sorgulama ve diğer işlemlere adalet uygulamaları bölümünden erişebilirsiniz

İnternet Üzerinden Yapılan Sosyal Güvenlik İşlemleri Neler?

SGK özelinde hizmet sorgulamaları yapabilir, tüm uygulamaların kullanımlarına yine E Yaşam Rehberi üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca İşkur adresleri ve süreçleri hakkında da detaylı bilgiler alabilirsiniz. Emekli maaşlarının kesintilerinin sorgulanması ve banka değişikliği talepleri de yine yapılabilecekler arasındadır.

Sık sık pandemi döneminde gündeme gelen işsizlik maaşlarına dair tüm detaylı veriler işlemler ve başvuruların nereye nasıl yapılacağını yine e-yasamrehberi üzerinden öğrenebilir ve gerçekleştirebilirsiniz.. İşsizlik sigortası nedir?, nasıl başvurular yapılır? sorularının yanıtlarını alabilirsiniz. Kamu görevlileri borçlanmaları ve işkur kısa çalışma ödeneği sayfaları da sosyal güvenlik uygulamaları altındadır. Sosyal destek başvurusuna da gerekli olması durumunda ve şartların sağlanmış olması halinde yine bu site aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

E Yaşam Rehberi Haberleşme Uygulamaları Kullanımı

Tüm PTT şubelerinin iletişim ve adres bilgilerine erişim için e-yaşamrehberini kullanabilir, şehirler arası telefon kodlarını da hemen öğrenebilirsiniz. Uluslararası alan kodları, posta kodu sorgulama ve mobil hat sorgulama da yapılması mümkün diğer işlemlerdir.