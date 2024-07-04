e-YDS 2024/9 giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM, İngilizce Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/9 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 4 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" denildi.
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