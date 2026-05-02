e-YDS 2026/4 İngilizce sonuçları erişime açıldı

ÖSYM, bugün gerçekleştirdiği dil tazminatı ve lisansüstü eğitim başvuruları için kritik önem taşıyan e-YDS 2026/4 İngilizce sınavının sonuçlarını adayların erişimine açtı.

Bugün (2 Mayıs 2026) uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/4 İngilizce) için bekleyiş sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), dijital ortamda gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerini rekor sürede tamamlayarak adayların erişimine açtı. İngilizce dil yeterliliğini belgelemek isteyen yüzlerce aday, şimdi gözünü sonuç sistemine çevirdi.

Sonuçlar Aynı Gün İlan Edildi

ÖSYM’nin kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, e-YDS 2026/4 oturumuna katılan adayların kağıtları dijital sistem üzerinden hızla okundu. ÖSYM, elektronik sınavların doğası gereği sunduğu hızlı sonuç avantajını bu sınavda da sürdürerek, adayların heyecanlı bekleyişini aynı gün içinde noktaladı.

e-YDS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sınava giren adaylar, elde ettikleri puanları her zamanki gibi ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlara ulaşmak için izlenmesi gereken adımlar şunlar:

ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranızı ve aday şifrenizi ilgili alanlara girin.

"e-YDS 2026/4 İngilizce Sonuçları" sekmesine tıklayarak belgenizi görüntüleyin.

Dil Yeterliliği İçin Kritik Eşik

Akademik kadro ilanları, lisansüstü eğitim başvuruları ve kamu personeli dil tazminatı gibi birçok alanda geçerli olan e-YDS puanları, açıklandığı andan itibaren sisteme işlenmiş durumda. Adaylar, aldıkları puanları ilgili kurumlara ibraz etmek üzere sonuç belgelerinin dökümünü sistem üzerinden alabilecekler.