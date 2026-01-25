e-YDS sonuçları açıklandı

Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşire yıllar sonra teslim oldu!

Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor

500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı

ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü!

İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti!

Bebek katili Öcalan'dan, kendisi için ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye ''çok özel'' hediye!