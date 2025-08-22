Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı
Ebru Gündeş’in, iş insanı eşi Murat Özdemir, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Özdemir'in, S.Y.'ın elebaşı olduğu iddia edilen "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün (21 Ağustos) Acarkent’teki villasından Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
