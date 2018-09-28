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  3. 28 Eylül 2018 17:29

Ebu Abdo kod adlı DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda Ebu Abdo kod adlı DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

Ebu Abdo kod adlı DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki eylemlerde kullanılacak silahları ülkeye aktarma arayışında olan teröristi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye'den Türkiye'ye aktarma arayışında olan Suriye uyruklu Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet El Adnani'yi kıskıvrak yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, emniyete götürüldü.

İHA

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