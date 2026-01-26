Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi

RTÜK Başkanlığı görevinin ardından Türk Telekom'a CEO'su olan Ebubekir Şahin kendi döneminden önce Türk Telekom'da çalışmaya başlayan kızının istifasını istedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Telekom CEO'luğu görevine getirilen eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un İnsan Kaynakları biriminde çalışan kızının istifasını istedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın gündeme getirdiği haberin ardından bir açıklama yapan Şahin, akraba kayırmacılığına karşı net bir duruşu olduğunu söyledi.

Kızının Türk Telekom'da kendisinin CEO olmadan 1 yıl önce en alt kademe olan uzman yardımcısı pozisyonunda işe başladığını belirten Şahin, CEO’luk görevine gelmesinin ardından bu durumun etik olmayacağını düşündüğünü ifade etti.,

Öte yandan Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada da "Görev yaptığım hiçbir kurumda akraba kollaması yapmadım, yapmam da" dedi.