Eczacılardan koronavirüs çağrısı !

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle pek çok önlem alınırken, eczacılardan da önemli bir çağrı geldi. Eczanelerin, yoğunluk olduğunda corona virüsünün yayılmasına çok uygun bir ortam haline geldiğini vurgulayan eczacılar, kepenklerini kapatarak küçük bir pencereden hizmet vermek istediklerini duyurdular.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren eczaneler şu an vatandaşların en çok uğradıkları ve destek aldıkları yerler arasında. Ancak vatandaşların bu yoğun ilgisi nedeniyle uygun bir sosyal izolasyon ortamı yaratamadıklarını belirten eczacılar, nöbetçi eczanelerde uygulandığı gibi küçük bir pencereden hizmet vermek şeklinde uygulama yollarının daha doğru olacağını belirtti. Böylece corona virüsünün yayılımı konusunda önemli bir adım atılacağını belirten eczacılar vatandaşlardan da bu konuda destek istiyor.