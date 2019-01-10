Eczanelerde ücretli poşete ''dur'' !

Bakanlık 15 mikron ve altında olup 200x350 mm ebatındaki poşetler için eczanelerde ücret talep edilmemesini kararlaştırırken, söz konusu poşetlere sadece ilaç konulabilecek şekilde yönetmelikte yeniden düzenleme yaptı.

Habertürk'ün haberine göre; Plastik poşetlerin eczanelerde kullanımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ı yeniden düzenledi ve 09.01.2019 tarihinde yayımladı.

Ankara Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, yeniden düzenlemeye göre eczanelerdeki poşet kullanımının yeni kuralları şöyle:

- Ücretsiz verilebilecek poşetlere sadece ilaç konulabilecek.

- Sadece ilaç satışında kullanılan bu poşetler; çift kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler olacak.

- İlaç dışında kullanılan tüm poşetler ve yukarıda belirtilen ebat ve mikrondan fazla olan poşetlerden ücret tahsil edilecektir.

Ankara Eczacı Odası, düzenlemenin gerekçesi olarak ilaçların poşet ile hastalara sunulmasının hem hasta mahremiyetini korumak hem de ilaçların steril bir şekilde hastalarımıza sunulması açısından önemine atıf yaptı.

ECZANELERDE POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Yapılan açıklamada, "Eczanelerde poşetler ücretsiz" şeklinde yer alan haberlerin usul ve esaslarda yapılan değişikliği tam olarak yansıtmadığı belirtilirken, "eczanelerde ücretsiz verilecek poşetlerde yukarıda belirttiğimiz hususların dikkate alınması gerektiğini önemle duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

