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Eczanelerde ''yeniden normalleşme'' adımı

Eczanelerde ''yeniden normalleşme'' adımı

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, cumartesi günleri nöbet sisteminin sona erdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, alınan koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarının ardından İstanbul Eczacılar Odası'ndan da yeni bir normalleşme adımı attı.

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 5 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulamaya başladığımız cumartesi günleri nöbet sistemimiz sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir."

Etiketler eczane çalışma normalleşme
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