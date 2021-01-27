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  3. 27 Ocak 2021 18:14

Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları kurtarmak için yardım etti

Edirne’de şiddetli kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçları kurtarmak için ekiplerle birlikte seferber olan Edirne Valisi Ekrem Canalp, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları kurtarmak için yardım etti
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Edirne’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Lalapaşa’nın Balkanlara yakın olan Hamzabeyli ve civar köylerinde etkili oldu. Lalapaşa’nın Küçünlü ve Hacılar köyü arasında kara saplanan ekmek dağıtım arabasının imdadına Edirne Valisi Ekrem Canalp yetişti. Makam aracından inen Canalp, aracı iterek kurtarılmasına yardımcı oldu.

ÇOCUKLARA DA HEDİYE VERDİ
 
Lalapaşa’nın Hacılar Köy muhtarlığında kürekle kar temizleme çalışması da yapan Vali Canalp, “Millete hizmet için yola çıkanlar, asla yorulmaz. Bize de, muhtarımızın gayretine ve çabasına ortak olmak düşer dedik" ifadelerine yer verdi.
Sağlık hizmetlerinin aksamaması için var gücüyle çalışan UMKE ekiplerini de köy yolunda gören Vali Canalp bir kez daha makam aracından inerek hemen ekiplerin yanına gitti ve üstün gayretlerinden dolayı personele teşekkür etti. Vali Canalp, ailesiyle birlikte yolda gördüğü çocuğa da hediye vererek yüzünü güldürdü.

Edirne İl Özel İdare ekipleri tarafından kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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