Edirne'de 1 haftada 282 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen, 5 organizatör yakalandı.
Edirne'de son bir hafta içerisinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde son 1 hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen, 5 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan şüpheli 5 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.
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