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Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar, Uzunköprü'ye bağlı Gemici ve Lalapaşa'ya bağlı Demirköy köylerindeki denetimlerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler yasa dışı göçmen yakalanma
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