Edirne'de koronavirüse hastası bakın nerede yakalandı?

Edirne'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantina kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.



Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.

Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.