Edirne'de koronavirüse hastası bakın nerede yakalandı?

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Edirne'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantina kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.
Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.
Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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