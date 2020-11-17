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BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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  3. 17 Kasım 2020 16:52

Edirne'de koronavirüse hastası bakın nerede yakalandı?

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.

Edirne'de koronavirüse hastası bakın nerede yakalandı?
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Edirne'de Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin karantina kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi. 

 Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.

Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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