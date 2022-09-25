  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı

Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı

Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı

Edirne’de, boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı işyerine giden Zafer S., hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Edirne'de bir kişi kavgaya motosikletiyle daldı! Edinilen bilgiye göre olay, Araplar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S’nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.

SOPAYLA VURDUĞU ADAMI KANLAR İÇİNDE BIRAKTI
Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı. O anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

 Okulun önünde kavga çıktı! 20 kişilik tartışan grubu çarpan araba bile durduramadı... Kalkıp yumruklaşmaya devam ettiler

Polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler kavga motosiklet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor: 1.5 milyon liralık teklifi geri çevirdi
Erdoğan, gençlerden oy almak için yeni kampanyanın startını verdi
İHA'lar görüntüledi: Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı!
Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı
Putin gözünü kararttı! Seferberlik kararı sonrası yeni hamle
Türkiye için büyük tehlike! Dünyada 5. sıraya yükseldik
Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar
Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı
Mersin'de araştırmacıları bile şaşkına çeviren keşif: İlk defa rastlandı