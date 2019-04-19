Edirnekapı'da kaza: Metrobüs yolcuya çarptı

Edirnekapı Metrobüs durağında meydana gelen kazada metrobüs bir yolcuya çarptı. Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Söğütlüçeşme istikametine ilerleyen bir metrobüs, Edirnekapı durağında yola giren ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak yaralandı.
Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı: 2 yaralıDurumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bahçelievler'de metrobüs kazası: 3 yaralıKaza nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla birlikte metrobüs yolunda ki trafik normale döndü.
İHA