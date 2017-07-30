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  3. 30 Temmuz 2017 16:24

Edremit'te 2500 yıllık mezar açıldı

Balıkesir'de bulunan 2500 yıllık mezar açıldı. Mezardan biri kadın iki yetişkine ait kalıntılar bulundu.

Edremit'te 2500 yıllık mezar açıldı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik Kenti`nde 2 bin 500 yıllık lahit mezar açıldı. Mezarda, biri kadın iki yetişkine ait kalıntılar ve M.Ö. beşinci yüzyıla ait objeler bulundu.

Antandors Antik Kenti`nde 17 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nekropol (mezarlık) ve Yamaç Villası`nda devam eden çalışmalarda yeni bulgulara rastlandı.

Son olarak nekropol alanında ortaya çıkan bir lahit mezar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi tarafından açıldı.

2 bin 500 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkan lahitte biri kadın iki yetişkine ait kemikler ve çeşitli objeler bulundu.

Prof. Dr. Gürcan Polat, “Antandros Antik Kenti`nde 10 Temmuz’da başlayan kazı çalışmalarında M.Ö. 5`inci yüzyıla ait bir lahit mezar gün ışığına çıkarılmıştır. Olasılıkla aynı aileye mensup birisi yetişkin kadın, diğeri yetişkin erkek olmak üzere iki kişinin gömüldüğü mezara birisi Yunanistan’ın Atina kentinden antik dönemde ithal edilmiş kase ile iki pişmiş toprak masa amphorası, birisi bronz, diğeri demir iki strigilis hediye olarak bırakılmıştır” dedi.

İHA

balıkesir , mezar , edremit , lahit
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