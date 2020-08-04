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  3. 04 Ağustos 2020 19:23

Efes Antik Kenti, yangının eşiğinden döndü!

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti’nin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.

Efes Antik Kenti, yangının eşiğinden döndü!
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Türkiye'nin en çok yabancı turist çeken bölgelerinin başında gelen Efes Antik Kenti, yangının eşiğinden döndü. İzmir'in Selçuk ilçesindeki antik kentin yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Efes Antik Kenti'nin üst kapı bölgesine ilerledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri ile belediyeye ait arazözün müdahalesiyle kısa zamanda söndürülen yangın bölgede bulunan bazı tarihi eserler küçük çapta zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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