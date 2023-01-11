Efes Antik Tiyatro'da müze kılıflı ranta tepki

Ağaç dikilmesi bile sakıncalı olan İzmir Selçuk ilçesindeki Efes Antik kentine Müze kılıfı altında ticari işletme ve kafeterya yapılmasına tepki gösteren İzmir Platformu Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr. Hakan Tartan, ‘İzin varsa nasıl alınmıştır? Burada Müze yapılacak başka yer mi yok! Antik kente yazık etmeyin ‘ dedi.

Böyle bir karar alınırken ‘şehremini’ konumundaki Selçuk - Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den onay alınması gerektiğini vurgulayan Tartan, şunları söyledi: ‘Efes Antik Tiyatro ülkemizin gözbebeği. Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir önemli tarihi yer. Rant Müzesi’ne değil, koruma - restorasyon ve geliştirmeye ihtiyaç var. Müze diye kafeterya ve dükkan rant oyunu halk ve yargı duvarından dönecektir.Giderayak Efes’e yazık etmeyin ‘.