Efsane Komutan Hüseyin Topa Paşa sonsuzluğa uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Topa, 1945 yılında Bursa - Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1948 yılında Topçu Subayı Kara Harp Okulu'ndan, 1962 yılında Kurmay Subay olarak Kara Harp Akademisi'nden ve 1965 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olarak TSK bünyesinde birçok farklı kademede görev almıştı.

1974 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Topa, 1978 yılında da Tümgeneral rütbesine yükselmiş ve 1983 yılında TSK'dan emekli olmuştu.

“ Efsane Komutan “ bugün Selimiye camiinde kılınan öğlen namazından sonra toprağa verildi.,

Törene Hüseyin Topa’nın ailesi, dostları ve silah arkadaşları katıldı.

İşte Emekli Tümgeneral Hüseyin TOPA'nın özgeçmişi

1957 ve 1960 yıllarında ABD'de görev yaptı

Uçaksavar Topçu Okulu'nda Öğretmenlik yaptı

1967-1968 yılları arasında Kıbrıs'ta Alay Komutan Yardımcısı ve TMT görevlerinde bulundu

Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği görevinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevleri sonunda Generalliğe terfi etti

Kara Harp Okulu Komutan Yardımcısı ve Öğretim Başkanlığı görevini yürüttü

Genelkurmay İstihbarat Plan Daire Başkanı oldu

Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığı yaptı

Edirne 3'ncü Mekanize Tümen Komutanlığı görevini yürüttü

Erzincan 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı görevinde bulundu

Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu

1974 yılında Tuğgeneral 1978 yılında Tümgeneral ve 1983 yılında da kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu

1983-1986 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı ve kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı.

Hüseyin Topa Paşa, evli ve iki çocuk babasıydı.

İngilizce biliyordu.