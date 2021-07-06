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Ege Denizi yine sallandı... Gece yarısı korkutan deprem

Ege Denizi yine sallandı... Gece yarısı korkutan deprem

AFAD internet sitesi Ege Denizi'nde Muğla Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 23.40'ta Ege'de Muğla'nın Bodrum açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği ise 6.40 kilometre olarak ölçüldü.

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