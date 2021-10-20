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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür 6 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı: ''Devam edebilir''Prof. Dr. Naci Görür 6 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı: ''Devam edebilir''3. Sayfa

 

AA

Etiketler ege denizi son depremler afad
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