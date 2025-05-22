Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1, derinliğini de 25.3 kilometre olarak duyurdu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...