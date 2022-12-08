Ege Denizi'nde büyük deprem

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.49'daki depremin derinliği ise 6.0 olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 10.49'da Ege Denizi Gökova Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.0 olarak ölçüldü.