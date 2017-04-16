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  1. 16 Nisan 2017 16:27

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla açıklarında hissedildi.

Ege Denizi'nde deprem
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Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.11 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan aletsel büyüklüğü 3.9 olan derpem meydana geldi. Yerin 59.19 metre altında meydana gelen deprem Datça ve kırsal mahalleri Mesudiye, Sındı, Yakaköy, Cumalı ve Yazıköy’den hafif şekilde hissedildi.

muğla , deprem , ege denizi