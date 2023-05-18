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Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem
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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 4.30'da meydana gelen depremin derinliği 11.98 km olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında da saat 22.55 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurulmuştu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntın derinliği, 7,59 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

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