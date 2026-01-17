Ege Denizi'nde İzmir'de de hissedilen deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde ve Çeşme'nin 77.38 kilometre açığında yaşandığı kaydedildi.
