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  3. 26 Haziran 2020 22:55

Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 25,69 kilometre olarak kaydedildi.deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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