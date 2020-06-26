Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2020
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.68 km.Dodecanese (Yunanistan), 118.02 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.06.2020, 22:36:39 TSİ
Enlem : 35.7860 N
Boylam : 26.6610 E
Derinlik : 25.69 km
Detay : https://t.co/ud2at25QX1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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