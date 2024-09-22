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Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.3, 4.2 ve 4.9 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Ege Denizi'nde saat 11.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 8.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 145 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

Etiketler son depremler ege denizi Çanakkale deprem son depremler AFAD kandilli
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