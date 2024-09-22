Ege Denizi'nde peş peşe depremler
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.3, 4.2 ve 4.9 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Ege Denizi'nde saat 11.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 8.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 145 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.
İKİ DEPREM DAHA
AFAD, Ege Denizi'nde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.57'de meydana gelen depremin büyülüğü 4.2, saat 12.50'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü ise 4.9 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:12:50:23 TSİ
Enlem:40.1425 N
Boylam:24.13917 E
Derinlik:6.53 km
Detay:https://t.co/FA9xYg6Z2i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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