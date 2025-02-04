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Ege Denizi'nde şiddetli deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi

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Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. AFAD verilerine göre, bölgede 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 16.04 sıralarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin merkez üssünün İzmir'e 266 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

EN ŞİDDETLİ DEPREM

Ege Denizi'nde son bir hafta içerisinde en büyüğü 4.9 olan 500'ün üzerinde deprem meydana gelmişti. Depremlerin şiddetini artırması tedirgin etti. 

'ŞU AŞAMADA ÜLKEMİZ İÇİN BİR TEHLİKE YOK'

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bölgedeki deprem fırtınası sürüyor. Daha günlerce de sürebilir. Bu şekilde enerjinin boşalması iyi bir şey sayılabilir. Mesafe olarak Türkiye'den uzak bir bölgede deprem fırtınası gerçekleşiyor. Şu aşamada ülkemiz için bir tehlike yok. 5'i geçen depremlerin Türkiye'den düşük şiddette hissedilmesi normal" dedi.

Etiketler ege denizi deprem izmir son depremler AFAD
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