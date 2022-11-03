  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ege Denizi'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var

Ege Denizi'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var

Ege Denizi'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var
Güncelleme:

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de kayboldu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.

AA

Etiketler ege denizi yunanistan göçmen tekne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merakla bekleniyordu: Fed faiz kararını açıkladı
TOGG kilometrede ne kadar yakacak, kaç liraya şarj olacak?
CHP'li Murat Emir: Şanlı ordumuza bu kötülüğü yapmayın!
İrem Derici: Aşk benden uzak olsun
Piyasalarda FED fırtınası! Dolar, euro ve altın fiyatları sert dalgalandı
Son anketten Erdoğan'a kötü haber: 3 adaya karşı kaybediyor
Ahmet Kural'dan evlilik müjdesi
Bir ilçe diken üstünde: 28 mahalle karantinaya alındı
Dikkat prizde ''vampir'' var! Prizde bırakılan şarj aleti bakın faturaya nasıl yansıyor?
Ekim ayı enflasyonu açıklanıyor! İşte ekonomistlerin beklentisi