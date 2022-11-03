Ege Denizi'nde tekne battı: Çok sayıda ölü var
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de kayboldu.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.
AA
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