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EGE'DE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE KORKUTAN DEPREM!
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  3. 09 Şubat 2021 10:43

Ege'de 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

Ege Denizi Urla açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem 5,29 kilometre derinlikte kaydedildi. 

Saat 10.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Urla açıkları olan deprem çevre illerde de hissedildi. 

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