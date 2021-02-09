Ege'de 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem 5,29 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 10.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.
Merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Urla açıkları olan deprem çevre illerde de hissedildi.
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