Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem! 3 ilde hissedildi

Ege Bölgesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da hissedildi.

AFAD verilerine göre, Muğla Köyceğiz'de saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.11 kilometre olarak ölçüldü. Paniğe neden olan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.