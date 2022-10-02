Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem! 3 ilde hissedildi
Ege Bölgesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da hissedildi.
AFAD verilerine göre, Muğla Köyceğiz'de saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.11 kilometre olarak ölçüldü.
Paniğe neden olan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol