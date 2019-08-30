Ege'de art arda depremlar ! İzmir bir kez daha sallandı

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.21'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.Ege Denizi'nde saat 18.38'de aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin ardından 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir’den de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün saat 18.38’de Ege Denizi’nde 4.4. büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kuşadası açıklarında ve Yunanistan'ın Sisam Adası’nın güneyinde 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kuşadası ve Sisam Adası’nın yanı sıra Özdere, Seferihisar ve Selçuk'ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Korkuya yol açan depremin ardından Kuşadası Körfezi'nde peş peşe 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası’nın güneyinde Dilek Yarımadası’nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, “O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir” dedi.