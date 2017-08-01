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  3. 01 Ağustos 2017 23:23

Ege'de deprem üzerine deprem ! O ilimiz yine sallandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi, 3.5 büyüklüğünde sallandı.

Ege'de deprem üzerine deprem ! O ilimiz yine sallandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

deprem , çanakkale
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