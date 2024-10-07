Ege'de korkutan deprem: Yunanistan sallandı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

AFAD, Yunanistan'ın Karditsa kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 16.01'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.99 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...