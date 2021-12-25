Ege'de mültecileri taşıyan tekne battı: 13 ölü
Ege Denizi'nde 80'den fazla mülteciyi taşıyan tekne battı. Yunanistan kaynaklarına göre 13 mülteci öldü.
Ege Denizi’nde, Paros Adası açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 13 kişi öldü.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre 63 mülteci, Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından Paros Adası'na götürüldü.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Teknede 80'in üzerinde mültecinin bulunduğu belirtildi.
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