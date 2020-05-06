Ege'de sıcak anlar: Türk uçağına kilitlendim vurayım mı ?

DHA'nın haberine göre, Yunanistan, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan’a air Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı.

Türkiye’ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere: Vurayım mı” dediği ileri sürüldü.