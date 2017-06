Ege'deki depremler için uzmanlar ne diyor ?

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili uzmanlar hurriyet.com.tr'ye konuştu. Deprem konusunda duayen isimlerden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'İki atom bombası gücünde bir enerji boşalmıştır' dedi. Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 'Afet yönetimi halka kadar inmeli' derken, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Levent Gülen ise artçı depremlerin aylarca sürebileceğini ve vatandaşların hasarlı binalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu da bunun beklenen bir deprem olduğunu belirterek, artçı sarsıntılar konusunda uyardı.



Hürriyet'ten Ayselp Alp ve İdris Emen'in haberime göre Türkiye'nin deprem konusunda duayen isimlerinden, 4 bin yıllık deprem haritasının hazırlayıcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir depremini Hürriyet'e değerlendirdi. Vatandaşa yazlıklarında, yazlığı olmayanı çadırlarda kalma tavsiyesinde bulunan Ercan, 6.7-6.8 büyüklüğünde yeni deprem beklediğini söyledi.

7'DEN BÜYÜK OLMALIYDI

"Ben onlarca yıldır İzmir'i bekleyen depremin Karaburun dolayında olacağını söylüyorum. Tam da söylediğim gibi Kuzey'den gelen Zeytinbağı kırığı ile Doğu-Batı doğrultusunda Gediz kırığının deniz içinde birleştiği yerlerde, Karaburun açıklarında, Midilli Karaburun, Foça, Sakız dörtgeni içinde yer alıyor. Bu depremin 7’den büyük olmasını; 7.1-7.2 olmasını bekliyordum on yıllardır" diyen Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklediğim büyüklükte değil. Bu da enerjinin belli kısmını boşalttığını, büyük kısmını boşaltmadığını gösteriyor. Yaklaşık bu 15-16 saniye sürmüştür. Bu uzun bir süredir. Özellikle bu bölgedeki sığ deprem olması nedeniyle Ege Bölgesinin yığma taş yapıları, eski Rum, Urla evleri köylü kesimlerde yıkım yapmıştır. Hem Adalar'da hem de köylerde yıkım yapmıştır.

KÖTÜ YAPILAR DEPREMİ 2 İLA 4 KAT BÜYÜTEREK HİSSETTİ

İzmir içinde büyüklüğü yaklaşık 5.5 civarında. Deprem en çok Bornova, Bayraklı, Alsancak, Konak, İnciraltı, Urla, Güzelyalı, Seferihisar, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Alaybey, Çiğli, Menemen'de çok güçlü hissedilmiştir. Çünkü kötü yapılarda depremin etkisi iki ila dört kat büyüterek etkilemiştir.

Daha önce İzmir'in yapılaşmasını dağlara yapması gerektiğini söylemiştim. Özellikle kuzey ve güneydeki toplu konutlar sarsıntıdan en az etkilenmiş, küçük hissetmiştir. Bu depremin yaratacağı tsunami beklenmez.

ARTÇILAR 5 CİVARI AMA

Bugün yaklaşık 5- 5.2; 3.5 büyüklükte artçılar göreceğiz. Ama arkasından daha büyük gelmez, diyemem. Çünkü gerçek enerji boşalması beklenen 7-7.2’dir. Burası hala depremlere gebedir. 6.7-6.8’lik depremlere gebedir. ama bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil.

İzmirliler yazlıklarında otursunlar. özellikle 2-3 hafta yazlıklarında otursunlar.. Yazlığı olmayanlara deniz kenarında kalmasınlar. Dışarıda, çadırlarda, deprem toplanma alanlarında yaşasınlar iki üç hafta.

İKİ ATOM BOMBASI GÜCÜNDE

İki atom bombası gücünde bir enerji boşalmıştır. Ama bu enerjinin tamamının boşaldığı kasında değilim."

PROF. DR. KADIOĞLU: ULUSAL SEFERBERLİK GEREKİYOR

Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son depremi ve ardından yaşananları hürriyet.com.tr’ye şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye bir deprem bölgesi. Depremler her an olabiliyor. En büyük deprem yarın olacak gibi düşünmek lazım. Önlemleri ötelemenin anlamı yok. Bir an önce ulusal seferberlik gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesini afetlere karşı güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin önceliğinin bu olması gerekiyor. 1999’a göre önlemler biraz daha iyi, ama yeterli değil. Afet yönetimi halka kadar inmeli.

BUNLAR YAŞANDIYSA HAZIR DEĞİLİZ DEMEKTİR

İzmir’de insanların damdan atlamaması, evin içinde eşyaların devrilmemesi gerekiyor. Bunlar yaşandıysa hazır değiliz demektir. Afetle mücadele ekipleri kurmak yetmez, vatandaşın kendisini koruması gerekiyor.

Her şey bireyin bilgisiyle başlar. Biz birey olarak ne kadar hazırsak İstanbul ve İzmir o kadar hazırdır. Çünkü afetin ilk dakikalarında herkes kendi başına kalır, ölümlerin büyük kısmı da o zaman oluyor.”

PROF. DR. GÜLEN: ARTÇILAR AYLARCA SÜREBİLİR

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Levent Gülen, yaşanan depremle ilgili 'Artçı depremler aylarca sürebilir. Hasarlı binalara dikkat edin' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gülen, depremi hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Prof. Dr. Gülen şöyle konuştu:

"Bildiğimiz bir bölge burası. Belli aralıklarla deprem oluyor. Şansımız depremin denizin içinde olması. Böylece kara bölgelerine etkisi daha az oluyor.

Duyduğumuz kadarıyla can kaybı yok. Depremin büyüklüğü 6,3 olduğu için artçı sarsıntılar bir kaç ay sürebilir. Özellikle hasarlı binalarda bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Kırsal kesimde mühendislik hizmeti almamış binalarda hasar beklenebilir."

PROF. DR. OĞUZ GÜNDOĞDU: BEKLENMEYEN DEPREM DEĞİL

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu ise hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi:

“Aslında beklenmeyen bir deprem değil. Çünkü iki üç yıldır özellikle Ege ve Girit civarında, Akdeniz’de buna benzer depremlerin sayıları ve büyüklükleri artı. Çanakkale’de deprem oldu. Kuşadası’nda deprem oldu, ardından Girit civarında, Antalya civarında deprem oldu. Dolayısıyla beklenilen bir deprem. Bu günkü deprem Karaburun’da Midilli adası sahasında olan bir deprem. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi 6.3, AFAD ise 6.2 verdi. Yani birbirine yakın değerler verdiler. Bayağı şiddetli bir deprem. Devamında artçı depremler bekleniyor.”

PROF. DR BARIŞ: KİMSE BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİNE GİRMESİN

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerif Barış da Ege'deki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Yaşanan depremin bölgedeki fayları etkileyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Barış 'Ancak kimse büyük bir deprem beklentisi içine girmesin' diye konuştu.

Prof. Dr. Şerif Barış, Ege'deki depremi şu sözlerle değerlendirdi:

"İkişer üçer yıl arayla 6 büyüklüğündeki depremlerin olması normal. Bulunduğumuz coğrafya bu sık depremleri yaşamaya alışmamız gerekiyor.

TSUNAMİ KORKUSUNUN OLMAMASI GEREKİR

Muhtemelen biraz derin bir deprem olduğu için gerek İstanbul'dan gerekse Atina'dan hissedildi. Bu depremin artçıları bir yıl sürer. 5 - 5,3'e kadar artçı deprem olabilir. Tsunami korkusunun olmaması gerekir.

KİMSE BÜYÜK DEPREM BEKLEMESİN

Ege Bölgesi’nde kırıklı çıkıklı faylı bölgeler var. Civardaki fayları etkileyebilir, onlar da büyük değil. Başka bir büyük deprem beklentisi içerisine girilmemesi lazım.

Hasarlı binalara eşya alınmak için girilmemesi, birkaç saat dışarda beklenmesi, uzmanların görüşlerinin alınması gerekiyor.