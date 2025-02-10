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Ege'nin incisi Datça'ya acil uyarı sistemi kuruldu

Ege'nin incisi Datça'ya acil uyarı sistemi kuruldu
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Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sonrası harekete geçen AFAD ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum Sahili'ne acil durumda duyuru yapılacak anons sistemi kurdu.

Santorini Adası başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki depremler ülkemizde de hissedilirken bu kapsamda İzmir, Aydın ve Muğla'ya mobil siren sistemi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda Aydın'ın kıyı ilçesi Didim Altınkum'da AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından anons sistemi kuruldu. Yalı Caddesi'ndeki denize yakın boş alan üzerinde kurulan sistem, muhtemel tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunacak.

Sistemle ilgili bilgiler veren, kısa adı AFAR olan Didim Afet Arama Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği Didim Şube Başkanı Serdar Kırbaş, "Burada Ege Denizi'nde şu an aktif volkanik hareket var; bu yüzden her gün irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor. Bu depremin sonunda enerji birikimini atabilmesi için, 6 şiddetinde olabilecek bir deprem bekleniyor. Bunun sonucunda da bir tsunami olabilir deniyor fakat aradaki adalar ve denizimizin sığ olması nedeniyle, bu tsunaminin çok etkisi olmayacak. Bu ses yayın cihazı her ihtimale karşı, herhangi bir doğa olayında halkı bilinçlendirmek, ikaz etmek ve can kaybına engel olmak için kurulmuş bir sistem AFAD yetkililerimiz tarafından. Sadece ikaz amaçlı bulunuyor şu anda" dedi.

Cihazın ne kadar süre Didim'de bulunacağını bilmediklerini belirten Kırbaş, bu sürenin devlet yetkililerince bilinebileceğini belirterek, aktif hareket devam ettiği sürece cihazın ilçede bulunacağını sözlerine ekledi.

AFAR Didim şubesi üyesi İlknur Macit ise, "Didim bölgesinde gönüllü olarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilgilendirmelerle insanların yanında olmaya çalışıyoruz. İnsanlarda bir tedirginlik var ama bunlar AFAD'ın yönlendirmesiyle Didim'de olabilecek herhangi bir riske karşı insanları güvence altına almak. Bir tsunami ya da deprem söz konusu. Bu olacak diye bir şey yok ama binde bir de olsa olacak olaylara karşı tedbir amaçlı AFAD'ın bizi yönlendirmesi var. Bu cihaz sayesinde AFAD şu an çalışmalara başladı ve bir şeyler yapıyor ve biz onların yanındayız" açıklamasında bulundu.

İlçede yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Böyle bir cihazı Didim'de ilk kez görüyoruz. Duyduğumuz kadarıyla Ege bölgesindeki birçok yere kurulacak. Buradaki arkadaşlar bizlere her konuda bilgi veriyor. Neler yapmamız gerektiğini de ifade ediyorlar. Merak eden ya da korkan varsa buraya gelip buradaki arkadaşlarla konuşarak neler yapması gerektiğini öğrenebilir. Bizim yapmamız gereken şey tedbir almak" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler Aydın datça acil uyarı sistemi
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