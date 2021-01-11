Ege'ye fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına beklendiğini açıkladı.
Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi öngörülüyor.
Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Uyarıya göre ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
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