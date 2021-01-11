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  3. 11 Ocak 2021 14:44

Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde bugün fırtına tahmin ediliyor.

Ege'ye fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Uyarıya göre ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

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